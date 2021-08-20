كيف استعدت البنوك لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري

بدأت البنوك في إعداد تجهيزات وتصورات لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري الجديد والمعلنة رسميا من البنك المركزي منذ شهر مضى.

تستهدف البنوك المشاركة في تلك المبادرة زيادة عدد عملائها من خلال منح تيسيرات لهم بالتزامن مع الضوابط المعلنة من البك المركزي المصري بالترويج للخدمات المصرفية بمناسبة الاحتفال بالشمول المالي العربي.

قالت مصرفية مطلعة لـ صدى البلد أن حجم البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بلغت 15 بنك حكوميا وخاصا ، موضحة أن أكثر من 5 بنوك مصرية كانت جاهزة للاشتراك في المبادرة الرئاسية منذ الإعلان عنها في يوليو الماضي.



أوضحت المصادر أن عمليات استكمال بقية البنوك عمليات الاشتراك بالمبادرة الجديدة تتم وفقا لجداول زمنية محددة من خلال رفع حجم محافظها بقروض التجزئة المصرفية بما يتناسب مع المبادرة الرئاسية الجديدة لتقليل الأعباء عن الفئات الأولي بالرعاية ومتوسطي الدخل.



قالت المصادر إن سعر الفائدة علي الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية يعد تاريخيا خصوصا وأنه للمرة الأولي التي يعلنها البنك المركزي لدعم أكثر لمحدودي ومتوسطي الدخل بفترات سداد أكثر تيسيرا وهو ما يعني تنشيط اكبر للسوق العقاري ويدعم عمليات التوظيف المباشر وغير المباشر جراء بناء وحدات سكنية جديدة.



أضافت المصادر أن تلك المبادرة تعد أكثر مناسبة للعملاء والمطورين العقاريين خصوصا وأن حدود اسعار الوحدات السكنية محددة بحسب الدخل وكذلك اقساط وفترات السداد ، موضحة أن المبادرة الجديدة تساعد علي ضبط السوق وتدعم الاقتصاد.