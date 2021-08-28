كرم جبر: مشاركة مصر في مؤتمر العراق مثمرة|فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العراق حكومة و شعبا رحبت بالرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبا كبيرا، واجتمع الرئيس السيسي مع الرئيس العراقي برهم صالح وكذا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" المذاع على قناة “المحور” أن هذا الجمع العربي والإسلامي والدولي بداية لمصالحة بين الدول التي بينها خلافات حيث جلس قادة هذه الدول إلى جوار بعضهم البعض من خلال هذا المؤتمر الذي يستضيفه العراق الشقيق.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المؤتمر يهدف إلى إقامة شراكات وتفاهمات اقتصادية بين العديد من الدول، مشيرا إلى أن العراق يمتلك قوة بشرية وزراعية وثروة كبيرة جدا من البترول؛ تؤهله للقيام بدور كبير خلال هذا التعاون.

وتابع: العراق يختلف الآن كثيرًا عما كان عليه الحال منذ عدة سنوات، حيث يشهد الآن مسيرة التنمية لإيجاد فرص عمل للشباب؛ وهو أمر مهم في إطار مواجهة العنف والإرهاب الذي دائما ‏ما يجذب العاطلين من الشباب.

رئيس الوزراء العراقي يوجه تحية خاصة للرئيس السيسي في ختام المؤتمر

خص مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكر، لتوجيه الشكر له، في ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك لما يقدمه الرئيس من مجهودات كبيرة في الإقليم العربي.

وعُقد بالعراق اليوم، السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصةً في مجال التبادل التجاري، وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر وألقى خلاله كلمة.



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وسعادته بالتواجد من جديد في العراق بلاد الرافدين، إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن الشراكة مع الأشقاء العراقيين، تأتي ضمن الرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة متعددة عبر التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وأضاف أن التعاون سيكون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، من خلال علاقات ممتدة قائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح.