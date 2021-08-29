عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبطال مبادرة «بر أمان»

نساء من ذهب .. صائدات كفر الشيخ قصص كفاح في بحيرة البرلس|شاهد

صائدات كفر الشيخ
صائدات كفر الشيخ

يستيقظن منذ بزوغ الفجر، يصلين ويتوكلن على الله، يقصدن الرزق الحلال، غير عابئات بظروف جوية صعبة أو غيرها، هدفهن فقط مساعدة أزواجهن في مهنة الصيد التي يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد على مدار السنوات، هنا في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إنهن «صائدات الأسماك» نساء عظيمات بكل ما تحمله الكلمة.

يضربن صائدات الأسماك في برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مثالاً يحتذى به في الوفاء لأزواجهن والوقوف بجانبهم من أجل كسب لقمة العيش الحلال، فيكافحن هؤلاء النساء العظيمات، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ولا يشتكين من صعوبة الحياة، أو ظروف المعيشة، ويعودن إلى منازلهن عقب انتهاء رحلة الصيد ينظفن ويقمن بأعمال المنزل اليومية المعتادة.

جاءت المبادرة الرئاسية «بر أمان» بمثابة طوق النجاة لهؤلاء الصائدات اللاتي يعانين من التهميش الحكومي على مدار السنوات الماضية، ليجدن وسطهن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يوزعان مستلزمات الصيد وبدلاً واقية لهؤلاء الصائدات تحميهن من البرد القارس خاصة في فصل الشتاء والظروف الجوية السيئة.

التقى موقع «صدى البلد» الإخباري، مع هؤلاء الصائدات المستفيدات من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، فتقول الحاجة هدى بقالي 30 سنة عندي 6 بنات معندناش مهنة ثانية غير مهنة الصيد وفي الشتاء بنقعد من غير شغل مفيش مصدر غير الصيد.. بساعد زوجي في الصيد وربنا بيكرمنا الحمد لله، مضيفة بنشكر الرئيس السيسي ربنا يديلهم الصحة ويخلي الريس».

أما هناء محمد، إحدى صائدات الأسماك بالبرلس، تقول: «بقالي 20 سنة شغالة في مهنة الصيد.. بنزل مع زوجي البحيرة.. نصحى من الفجر بدري نسرح في البحيرة على رزقنا.. أصعب الأوقات فصل الشتاء الدنيا بتكون صعبة جداً علينا.. وممكن نشتغل يوم واحد بس في الشهر وباقي الأيام قاعدين من غير شغل، معبرة عن سعادتها وفرحتها بالاهتمام الرئاسي والحكومي بهن بعد تسلمهن بدل صيد تساعدهن في فصل الشتاء وتحميهن من الأمطار والبرودة القارسة.

وعبرت صائدات الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهن وسعادتهن بإطلاق المبادرة الرئاسية «بر أمان»، وأطلقن الزغاريد ابتهاجاً وفرحاً بتدشين المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات الثروة السمكية والقيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، والتي أقيمت في احتفالية كبرى على ضفاف بحيرة البرلس، وطالبن في الوقت نفسه مزيداً من الاهتمام الحكومي وإدراجهن في برنامج «تكافل وكرامة».

 

IMG-20210828-WA0058
IMG-20210828-WA0058
IMG-20210828-WA0059
IMG-20210828-WA0059
IMG-20210828-WA0057
IMG-20210828-WA0057
IMG-20210828-WA0056
IMG-20210828-WA0056
FB_IMG_1630186336229
FB_IMG_1630186336229
FB_IMG_1630186326650
FB_IMG_1630186326650
FB_IMG_1630186308316
FB_IMG_1630186308316
الصحة مجلس النواب كفر الشيخ التضامن الاجتماعي نيفين القباج محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بكفر الشيخ: الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي قريبا

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء 109 عمارات سكنية.. صور

تأهل جامعة كفر الشيخ في التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للبرمجة «icpc»

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من الحديقة المركزية المجانية.. صور

جامعة كفر الشيخ تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها

قيمة وطنية كبيرة.. النائب محمد زكي ينعى الإعلامي حمدى الكنيسي

«القومي للمرأة» يختتم فعاليات الدورة التدريبية لتعليم صناعة السجاد بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ خلال 24 ساعة| ختام دورة تأهيل الشباب لمكافحة الفساد.. وافتتاح مسجد النور بعزبة يونس

ترشيحاتنا

السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

أهم الأخبار .. راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ..وإعلان نتائج تنسيق القبول بالجامعات

نشرة المرأة.. طريقة انتقام الأبراج.. نصيحة طبية لمرضى القلب

الموازنة تسدد 520.2 مليار جنيه فوائد ديون محلية خلال العام المالي الجاري

دعاء يريح النفس والقلب.. ردده عند الضيق

أخبار السيارات| أسعار MG 6 موديل 2022.. باقة 250 ألف ريال سعودي .. أغرب السيارات بتصميمات لا تصدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

حكم ترك الحذاء مقلوبا وهل يمنع دخول الملائكة.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في ١٥ قرية باسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

فيديو

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ