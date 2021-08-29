5 ملايين سهم ..آبل تمنح مديرها التنفيذي مكافأة بـ 750 مليون دولار

قررت شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا منح مديرها التنفيذي تيم كوك أكثر من 5 ملايين من أسهمها بعد مرور 10 أعوام منذ توليه رئاسة الشركة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن كوك باع أغلبية الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار.

وأوضحت أن المكافأة تعد من شروط الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة عندما تولى قيادتها، خلفا للمدير السابق، ستيف جوبز. ونص الاتفاق أيضا على أن قيمة المكافأة تصرف وفق ارتفاع أسهم آبل مقابل الشركات المنافسة.

ورأت الشركة أن كوك يستحق المكافأة لأن أسهمها ارتفعت بنسبة 191.83% في الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر أسهم آبل ارتفع بنسبة 1200 في المئة منذ أن تولى كوك القيادة يوم 24 أغسطس.

وأصبحت اليوم قيمة الشركة، التي تنتج الأيفون والأيباد وماكبوك، تقارب 2.5 تريليون دولار في السوق العالمية.