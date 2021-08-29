الأردن .. إجراء عاجل من المملكة بشأن دخول البلاد

كشف مصدر أردني مطلع أن الحكومة داخل المملكة ومن خلال وزارة السياحة ستعمل على إطلاق تأشيرات سياحية الكترونية لأسواق ودول مستهدفة ضمن سياستها واولوياتها لرفع اعداد السياح القادمين الى المملكة.

وأفاد المصدر بحسب صحيفة الرأي الأردنية بأن هذا التوجة سيخدم مواطني خمس دول على الأقل بالدخول إلى أراضي المملكة، عن طريق الحصول على فيزا الكترونية أو تأشيرة، والتي من شأنها تجاوز التعقيدات اللوجستية التي تضيع وقت السياح الراغبين في القدوم إلى أراضي المملكة، من خلال أطلاق حملات لترويج السياحة في الاسواق المستهدفة.

وأوضح المصدر قائلا : إن الجهات المختصة ستبدأ في الربع الاخير من العام الحالي 2021 تحديد الاسواق ذات الاولوية والمستهدفة لتخفيف قيود الفيزا والحصول عليها لغايات الزيارات السياحية، وسيتم العمل بها خلال الربع الرابع من العام المقبل 2022 وتفعيل الفيزا والتأشيرات الاكترونية للدول ذات الاولوية.

يشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على اعداد خطة تعافي للقطاع السياحي بهدف اعادة اعداد السياحة الى معدلاتها ما قبل جائحة كورونا واستقطاب ما يزيد عن 4.5 مليون سائح خلال العامين القادمين، من خلال تسهيل التعقيدات التي تواجة الراغبين بالقدوم الى المملكة ومراجعة التشريعات وترويج الاردن سياحيا عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.