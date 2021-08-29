أعمال محور جيهان السادات.. غلق الطريق القادم من العباسية لـ ميدان الجيش

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال محور جيهان السادات "المرحلة الثالثة".

وتستلزم الأعمال الغلق الكلى للحارة اليسرى بشارع الجيش فى الإتجاه القادم من العباسية إتجاه ميدان الجيش بدايةً من تقاطعه مع شارع أحمد سعيد وحتى شارع موسى بن ميمون إعتباراً من يوم الأحد الموافق 29\8\2021 ولمدة خمسة عشر يوماً .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.