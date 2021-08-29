الأوقاف: زيادة 250 جنيهًا شهريا لتحسين دخل الأئمة بدءا من أول سبتمبر

أصدرالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر .

يأتي ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة .



ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة ، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار ، معاهدين الله (عز وجل) وسيادة الرئيس (حفظه الله) أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز .