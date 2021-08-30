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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علامات قبول الصلاة.. دار الإفتاء تكشف عنها

علامات قبول الصلاة
علامات قبول الصلاة

علامات قبول الصلاة .. ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "كيف يتأكد المسلم أن صلاته قبلت من المولى عز وجل؟".

 

وقال عثمان في إجابته على السؤال عبر البث المباشر لصفحة  دار الإفتاء ، إن المسلم طالما يسر له الصلاة والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وجعله من اهل الصلاة، فإن الله يريده ويريد ان يغفر له.

 

وأضاف أمين الفتوى، أن المصلى، عليه وهو واقف بين يدي الله أن يستحضر الخشوع والخضوع في الصلاة، فضلا عن عدم التفكير في الصلاة في الأمور الدنيوية التي ليس لها اهمية، حتى يقبل الله صلاته.

 

حكم انكشاف بعض العورة أثناء الصلاة


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مشيرة إلى أنه مع ذلك لا تبطل صلاة المُسلم لو انكشف شيء من عورته بشرطين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أصلى وملابسي بها ثقوب وقطع ، فهل صلاتي صحيحة؟»، أن الشرطين اللذين تصح بهما صلاة المُسلم في حال انكشف شيء من عورته أثناءها، أولهما ألا يكون متعمدًا للكشف، وثانيهما أن يكون المكشوف من عورته شيء يسير «جزء صغير».

وأضافت أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، إذا أمكن، منوهة بأنه إذا كان الذي انكشف شيء كثير من عورة الشخص أثناء الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، وكذلك إن كان متعمدًا للكشف، أما إن كان شيئًا قليلًا، ولم يتعمده فصلاته صحيحة.

واستدلت بما روي أن عمرو بن سلمه، كان يصلي بأصحابه، وهو صغير السن، فكان إذا سجد انكشف شيء يسير، ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة وهو يسير ، ولم يتعمده فصلاته صحيحة.

وتابعت: أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا، منبهة إلى أنه ينبغي على السائل أن يتزين عند صلاته، وفق ما جاء بقول الله تعالى: « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ

الصلاة علامات قبول الصلاة حكم انكشاف بعض العورة أثناء الصلاة مجمع البحوث الاسلامية شروط صحة الصلاة

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