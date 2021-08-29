عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس تنظم الدورة التدريبية لتنظيم الأسرة والمواطنة

أوقاف السويس
أوقاف السويس

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن المديرية أقامت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة والتي تستمر فعاليتها حتي غدا الإثنين تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف.

 

وتابع " راضي " أن هذه الدورات التوعوية تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في تثقيف السادة الأئمة والوقوف بهم علي المنهج الوسطي الحنيف فهم المصابيح التي تضيء للمواطنين الطريق .

رفع كفاءة أعمال البنية التحتية والمرافق العامة بمدينتي اليسر وأحد في عتاقة بالسويس

وأضاف أن الدورة التثقيفية بدأت اليوم وحاضر فيها كلا من  الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالسويس، والدكتور إسلام سيد  من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة و الاستاذة عبير علي أمين رئيس المجلس القومي للسكان بالسويس وتستمر فعاليتها حتي غدا.

 

وأشار الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بوزارة الأوقاف أن هذه فعاليات الدورة الثانية والسبعون  ضمن فعاليات الدورات التي تنظمها وزارة الأوقاف والمنوط بها أن تشمل ثلاثة آلاف أمام بمحافظات الوجه القبلي والبحري تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.

السويس وزير الاوقاف مديرية الصحة الدكتور محمد مختار جمعة اسلام وجه توعية وزير وزارة الأوقاف محمد مختار الأئمة محافظات تنظيم الأسرة

موضوعات متعلقة

البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء عيون موسى بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية

ترشيحاتنا

صلاة العصر كم ركعة مع السنة ؟.. النبي كان يصليها 6 و8 ركعات

التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

التضامن تحتفل بأول متداول في البورصة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نشرة تحقيقات|قمة بغداد نقلة لسياسة العراق الخارجية..تحذير من انقراض الحمير في مصر

هانى حتحوت يطلق قذائفه: شيكابالا تطاول على الأهلى.. وفوز الزمالك بالدورى ليس نهاية العالم

اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

رفض دعوى منع الداعية مبروك عطية من الظهور في الإعلام

قناة الحدث تقرر إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ