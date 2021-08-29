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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن تحتفل بأول متداول في البورصة من ذوي الاحتياجات الخاصة

عمرو سليمان، أول
عمرو سليمان، أول متداول فى البورصة من ذوى الاحتياجات

قالت الدكتور نيفين القباج، إن عمرو سليمان، أول متداول فى البورصة من ذوى الاحتياجات الخاصة “إعاقة بصرية”.

خلال لقائها مع إكسترا نيوز، بمناسبة أحتفال البورصة المصرية بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في سوق الأوراق المالية، معقبة،:" العقبة كانت من يبدأ من القادرون باختلاف فى الاستثمار فى البورصة.

وتابعت وزيرة التضامن: الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حالياً بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال

وزيرة التضامن ورئيس البورصة يعلنان انطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة

و أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية الاستثمار في البورصة، مؤكدا أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه في البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن.

 

وتابع الدكتور فريد : "تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها".

وأوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه. 

 

البورصة الإحتياجات الخاصة إعاقة بصرية متحدي الإعاقة البصرية متحدي الإعاقة

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