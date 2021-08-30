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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فى ذكرى عيدهم..برلمانية تطالب الحكومة بتوفير الاسمدة والتقاوى للفلاحين

الفلاح المصرى
الفلاح المصرى

طالبت أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة الحكومة بمناسبة ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين الذى يحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة بالفحص اختيار التقاوي المقدمة للفلاح لتكون نسبة الانبات بها 100%.

 

وقالت “الحداد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت باستخدام عدد كبير من ادواتها البرلمانية لتوفير الاسمدة والتقاوى الزراعية للفلاح لافتة الى ان اغلب محافظات الجمهوررية تشكوا من قلة الحصة المقدمة من الاسمدة دون سبب مما يؤثر على المحاصيل الزراعية بالسلب.

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كما اكدت النائبة انها طالبت ومازالت تطالب بتامين خاص على الفلاح يجب تفعيله ووجهت النائبة رسالة للفلاحين مناسبة حلول عيدهم قائلة:" كل عام انتم بخير جميعا وكل الدعم والمساندة لكم وانتم اساس المجتمع والركيزة الاولى هى الزراعة فى مصر والتى تعتمد عليكم".

 

 ذكرى عيد الفلاح

ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين تحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة، لافتا إلى أن الفلاحين تطالب الحكومة بـ 9 مطالب ملحة.

 

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أنه وبعد مرور 69 عاما على أول عيد فلاح والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر عام1952، كما يتواكب ايضا مع وقفة زعيم الفلاحين احمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881 ، مشيراً الي قوانين الاصلاح الزراعي كان لها فضل كبير في تحول الكثير من الفلاحين من اجراء في الاراضي الي ملاك لها مما أعاد بعض من حقوق الفلاحين المهدره إليهم.

 

 وأشار ابوصدام ان أبرز الانجازات التي تحققت للفلاح بعد69 عام من اول احتفال لتكريمه ، و عودة الاهتمام بالأرض الزراعيه اهتمام لم يحدث من قبل وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور حيث زادت الرقعه الزراعيه وزاد الاهتمام بالتوسع الافقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعيه بمشاريع قوميه عملاقه كمشروع الدلتا الجديده ومشروع المليون ونصف المليون فدان

 

وتابع قائلا :" كما زاد الدعم المالي لمربي الماشيه عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو وتحولت الحيازه الورقيه الي حيازة مميكنه فيما يعرف بالكارت الذكي كما تم البدء فعليا في انتاج تقاوي الخضر محليا بالمشروع القومي لانتاج التقاوي وانشئت الصوامع الحديثه لحفظ الغلال" .

وأضاف أنه زادت الصادرات الزراعية المصريه الي اكثر من 5مليون طن سنويا ، كما تحقق حلم الفلاحين في تقنين الاراضي لواضعي اليد

وأوضح أنه تم فعليا البدء في تطوير القري المصريه كتكريم للايادي المنتجه ، وادخلت نظم زراعة حديثه كالمشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعيه ، مع بدء تفعيل نظام الزراعه التعاقديه في بعض المحاصيل

وقال إنه اهتمت الدوله اهتمام غير مسبوق بزراعة الاسماك وتربية الدواجن ، وبدأت فعليا في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي .

عيد الفلاح مجلس النواب التقاوى الزراعية توفير الاسمدة ذكرى عيد الفلاح

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