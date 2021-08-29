عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

روبوت لمراقبة الامتحانات.. مشروع تخرج يحدث ثورة هائلة في الصعيد

طلاب المعهد برفقة
طلاب المعهد برفقة الروبوت والأساتذة المشرفون

تمكن 10 طلاب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، عبر مشروع التخرج الخاص بهم، من اختراع روبوت متعدد الوظائف باستخدام  الذكاء الاصطناعي ومن بين وظائفه إمكانية مراقبة الامتحانات.

 

جرى تنفيذ مشروع التخرج تحت رعاية الدكتور جمال الدين ابو المجد رئيس مجلس الادارة وعميد المعد وباشراف الدكتور ابو هشيمة مصطفي والدكتورة ماجدة الفولي والدكتور عبدالسلام عزت.


ويقول أحمد سامح احد الطلاب العشرة المشاركون بمشروع التخرج إن الروبوت يؤدي العديد من الوظائف والمهام، ومنها مراقبة الامتحانات حيث يقوم من التأكد من  الشخص الذي سيؤدي الامتحان من خلال الكاميرا وإعطاء التحية له وتسجيل الحضور والغياب داخل لجنة الامتحان من خلال الكاميرا.

 

كما يتأكد من وجود تعقيم بالأيدى والأرضيات داخل لجنة الامتحان والتأكد من وجود جزء الـ feeder لتوزيع ورق الامتحان كما يقوم الروبوت بالتأكد من وجود جزء الـ officer وهو عبارة عن شاشة تعرض الأماكن المهمة بالمنظومة التعليمية بالشرح التفصيلي لها وهذا الجزء مهم للزوار.

 

ويقوم الروبوت أيضا فى حالة وجود شخص ممنوع من دخول الامتحان بإعطاء "إنذار" alarm بعدم التعرف عليه وعدم دخوله لجنة الامتحان.

 

ويوجد بالروبوت جزء لاسلكي للتحدث عن طريق أبليكشن من التليفون وإرسال التعليمات للطلبة من خلال أستاذ المادة أو المراقب.

 

كما يوجد بالروبوت جزء الكاميرا وهي تستخدم للمراقبة وتحريك الروبوت من خلالها عن طريق التليفون لأي مكان.

 

ويوجد sensor لقياس درجة حرارة الأشخاص لتظهر على الشاشة.

 

مشروع التخرج مقدم من الطلاب عبد السلام احمد عبد السلام وأحمد هشام عليوة واسماعيل اسعد إسماعيل وجون عياد اسحق والسيد الرويني ومصطفى محمد وأحمد سامح صقر وخالد محمد فضل ومحمد فتحي وميخائيل ناجح. 

روبوت اختراع روبوت الذكاء الاصطناعي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا المنيا الجديدة أستاذ المادة

موضوعات متعلقة

بدء توصيل الغاز الطبيعي لـ 20 قرية بـ المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

طرح برومو أغنية يا ساتر لـ دياب.. فيديو

١٢.٥ مليون جنيه تعويض.. حكم جديد ضد محمد رمضان لصالح شركة انتاج

سريعة الانتشار وتتحدى اللقاحات.. باحثون يكتشفون سلالة جديدة وخطيرة من كورونا

مخالفة لكافة اللوائح..الزمالك يرفض رسميا عقوبات اتحاد الكرة ضد النادي ولاعبيه ويقرر التصعيد

أحمد موسى: الدول الأوربية تعاني من البطالة بسبب كورونا

حكاية الشنطة النبيتي .. كلمة السر لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

أول رد فعل من مي حلمي عقب قرار وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ