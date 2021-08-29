روبوت لمراقبة الامتحانات.. مشروع تخرج يحدث ثورة هائلة في الصعيد

تمكن 10 طلاب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، عبر مشروع التخرج الخاص بهم، من اختراع روبوت متعدد الوظائف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومن بين وظائفه إمكانية مراقبة الامتحانات.

جرى تنفيذ مشروع التخرج تحت رعاية الدكتور جمال الدين ابو المجد رئيس مجلس الادارة وعميد المعد وباشراف الدكتور ابو هشيمة مصطفي والدكتورة ماجدة الفولي والدكتور عبدالسلام عزت.



ويقول أحمد سامح احد الطلاب العشرة المشاركون بمشروع التخرج إن الروبوت يؤدي العديد من الوظائف والمهام، ومنها مراقبة الامتحانات حيث يقوم من التأكد من الشخص الذي سيؤدي الامتحان من خلال الكاميرا وإعطاء التحية له وتسجيل الحضور والغياب داخل لجنة الامتحان من خلال الكاميرا.

كما يتأكد من وجود تعقيم بالأيدى والأرضيات داخل لجنة الامتحان والتأكد من وجود جزء الـ feeder لتوزيع ورق الامتحان كما يقوم الروبوت بالتأكد من وجود جزء الـ officer وهو عبارة عن شاشة تعرض الأماكن المهمة بالمنظومة التعليمية بالشرح التفصيلي لها وهذا الجزء مهم للزوار.

ويقوم الروبوت أيضا فى حالة وجود شخص ممنوع من دخول الامتحان بإعطاء "إنذار" alarm بعدم التعرف عليه وعدم دخوله لجنة الامتحان.

ويوجد بالروبوت جزء لاسلكي للتحدث عن طريق أبليكشن من التليفون وإرسال التعليمات للطلبة من خلال أستاذ المادة أو المراقب.

كما يوجد بالروبوت جزء الكاميرا وهي تستخدم للمراقبة وتحريك الروبوت من خلالها عن طريق التليفون لأي مكان.

ويوجد sensor لقياس درجة حرارة الأشخاص لتظهر على الشاشة.

مشروع التخرج مقدم من الطلاب عبد السلام احمد عبد السلام وأحمد هشام عليوة واسماعيل اسعد إسماعيل وجون عياد اسحق والسيد الرويني ومصطفى محمد وأحمد سامح صقر وخالد محمد فضل ومحمد فتحي وميخائيل ناجح.