راكتا للورق تحقق 31 ألف جنيه مبيعات خلال يوليو 2021

أوضح مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا - التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق الشركة خلال يوليو من العام المالي الجاري (2021-2021) خسائر بلغت 8.37 مليون جنيه.





قالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،إنها سجلت خلال يوليو مبيعات بلغت 31 ألف جنيه.





سجلت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، خسائر 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.





وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات.





وفى أكتوبر 2020 أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عن توقيع عقد استشارات فنية لتأهيل تطوير مصانع الشركة مع شركة c2c الهندية، وكان من المقرر تسليم الدراسة التي يقوم بها المكتب الاستشاري الهندي (C2C) فى مارس 2021 ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا في الهند وتوقف حركة الطيران من الهند تم التأجيل.





وفى يوليو 2021 وافق مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، على تولي أيمن رمضان عبده، مهمة العضو المنتدب التنفيذي للشركة.



تأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان شركة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



تقوم الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات تنتج الشركة ايضا الكرتون.



ويتوزع هيكل الملكية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام .