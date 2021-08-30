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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

أسعار - الذهب فى
أسعار - الذهب فى مصر اليوم الأثنين

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل  تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، وفقا لموقع “gold price today”.

 
وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 905 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 830 جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 792 جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 679 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 528 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 453 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6336 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 905143 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28150 جنيه للأوقية.
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية. 

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