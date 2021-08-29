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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي يوضح أهم مكاسب مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لمصر والعراق

صدى البلد

كشف الخبير الاقتصادي أحمد سعيد أهم مكتسبات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذى شاركت به مصر وعدد من الدول العربية.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز”،منذ 30 عاما لم يزو رئيس لـ مصر العراق، والرئيس عبد الفتاح السيسى زارها مرتين، الأمر الذي يحقق تقارب فى كافة المجالات لاسيما الاقتصادية، معقبا:" على المستوى الحكومى كان فيه لقاءات كثيرة بين مصر والعراق".

وتابع: النشاط المكثف خلال الفترة الماضية، يمنح الشركات المصرية فرصة فى التعاطى مع احتياجات السوق العراقي، لافتا إلى أن مصر والعراق وقعتا حوالى 15 مذكرة تفاهم مشترك، بموجبها تستطيع مصر نقل تجربتها فى البنية التحتية  إلى العراق الشقيق.

رئيس الوزراء العراقي يوجه تحية خاصة للرئيس السيسي في ختام المؤتمر


خص مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكر، لتوجيه الشكر له، في ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك لما يقدمه الرئيس من مجهودات كبيرة في الإقليم العربي.

وعُقد بالعراق اليوم، السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصةً في مجال التبادل التجاري، وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي، وحضر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر وألقى خلاله كلمة.


وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وسعادته بالتواجد من جديد في العراق بلاد الرافدين، إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن الشراكة مع الأشقاء العراقيين، تأتي ضمن الرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة متعددة عبر التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وأضاف أن التعاون سيكون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، من خلال علاقات ممتدة قائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح.
  


 

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