بمحرك 3 سليندر .. 5 سيارات موديل 2021 في مصر | صور

اشتهرت مؤخرًا داخل الاسواق العالمية و المصرية فئة جديدة من المحركات التي تعمل عبر المنظومة الثلاثية الاسطوانات، حيث اتجهت كبرى شركات تصنيع السيارات إلى تعزيز خطوط الانتاج الخاصة بها نحو اطلاق عدة طرازات تعتمد على هذه النوعية من المحركات.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات ذات محرك 3 سليندر لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

سوزوكي التو موديل 2021

1 – سوزوكي التو موديل 2021

تستمد سوزوكي التو موديل 2021 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 800 سي سي، بقوة 48 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 68 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كم/ساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 5 نقلات.

أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى مانيوال موديل 2021 محرك 800 سي سي بسعر 121 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال SCREEN موديل 2021 محرك 800 سي سي بسعر 126 ألف جنيه.

اوبل كورسا موديل 2021

2 – اوبل كورسا موديل 2021

تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 2021 بمحرك 3 سليندر ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 في غضون 8.7 ثانية، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تبلغ 4.6 لتر/100 كم.

و تقدم السيارة اوبل كورسا موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 325 الف جنيه.

اوبل كروس لاند موديل 2021

3 – اوبل كروس لاند موديل 2021

زودت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصان، مع 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، يدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي، حيث تستطيع أن تنطلق من 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية.

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 340 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 370 الف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2021

4 – بيجو 2008 موديل 2021

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2021 على محرك 3 سليندر سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يستطيع أن ينتقل السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 347,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 384,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 419,990 جنيه.

فورد فوكاس موديل 2021

5 – فورد فوكاس موديل 2021

حصلت السيارة فورد فوكاس موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، و 151 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ومع هذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الثبات حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية.

اسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل CONNECTED 5D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONNECTED 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 380 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TITANIUM 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 420 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TITANIUM X 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 465 ألف جنيه.