ادعت اقتحام المنازل فى الحدائق..ضبط سيدة نشرت فيديو عن مشاجرة منذ عام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان "مجموعة من البلطجية تقتحم المنازل بشارع سلامة مرسى بقسم شرطة الحدائق".

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة العام الماضى نشبت بين طرف أول (4 أشقاء من بينهم سيدة "أحدهم مصاب بجرح سطحى") طرف ثانى (ربة منزل وعاطلان أحدهما مصاب "بجروح طعنية") تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين عدا أحد المتهمين من الطرف الأول.

وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنها (ربة منزل " من الطرف الأول") .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرت بأنه نظراً لإستمرار حبس شقيقها على ذمة القضية قامت بنشر مقطع الفيديو رغبة منها فى جذب التعاطف لشقيقها ليتسنى إخلاء سبيله.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .