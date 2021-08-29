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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سداسية بيراميدز .. غزل المحلة يطيح بـ خالد عيد

خالد عيد
خالد عيد

أعلن نادي غزل المحلة رحيل خالد عيد المدير الفني لنادي منذ قليل، بعد سوء النتائج فى المباريات الأخيرة .

وشدد النادي ، علي أننا نبحث حاليا على التعاقد مع مدير فني على درجة عالية من الخبرة.

ختامها مسك..بيراميدز يمطر شباك غزل المحلة بنصف دستة أهداف في نهاية الدوري

شاهد .. هدف إبراهيم حسن العالمي من وسط الملعب فى شباك غزل المحلة

اكتسح فريق بيراميدز منافسه غزل المحلة بنصف دستة أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ34 والأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق إسلام عيسي .

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 39 عن طريق إبراهيم عادل .

وتمكن بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 48 عن طريق إبراهيم عادل .

ونجح ابراهيم عادل فى أحراز الهدف الرابع لـ بيراميدز وهاتريك له خلال المباراة فى الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني .

واستطاع بيراميدز فى تسجيل الهدف الخامس فى الدقيقة 69 عن طريق محمود صابر .

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 81 عن طريق ابراهيم حسن من تسديدة من وسط الملعب فتسكن الشباك على الفور .

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز الي المركز الثالث برصيد 55 نقطة ، بينما تجمد غزل المحلة فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة .

وأهدر بيراميدز ركلة جزاء فى الدقيقة 5 عن طريق إسلام عيسي بعد تسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس مرمي غزل المحلة .

 

وأهدر عبدالرحمن عاطف لاعب غزل المحلة فرصة تسجيل هدف لفريقه، بعد انفراد تام بمرمي بيراميدز، فى الدقيقة 8 ، ولكنه سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

 

وتلقي عبد الرحمن عاطف عرضية من الناحية اليمني تصل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن تمر أعلى العارضة فى الدقيقة 13 .

 

وجاء تشكيل بيراميدز المختار لموجهة غزل المحلة كالتالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد بيراميدز أمام غزل المحلة كلا من:

عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر -  محمود وادي.

خالد عيد غزل المحلة بيراميدز منافسات الدوري إبراهيم عادل

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