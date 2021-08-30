معوض الخولى: نتائج المرحلة الأولى من الجامعات الأهلية بدأت فى الظهور جليا

كشف الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة،أهم مزايا الجامعات الأهلية في مصر.

وأوضح الخولى خلال حواره مع أكسترا نيوز، ان الجامعات الأهلية هي نمط جديد من الجامعات أنشأتها الدولة المصرية، لعدة أهداف، منها توفير التعليم الجيد، للمصريين الذين يسافرون إلى الخارج للبحث عن نوع مختلف من التعليم الجامعى.

وتابع رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة:استقطاب أساتذة الجامعات المصريين الذىن يعملون فى الخارج، لاستكمال أبحاثهم فى المجالات العلمية الحديثة داخل جامعات مصر.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة،الجامعات تساهم فى إخراج كوادر يحتاجها سوق العمل خارجيا وداخليا

وأكد رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن نتائج المرحلة الأولى من الجامعات الأهلية بدأت تظهر جليا.



كل ما تريد معرفته عن قواعد مرحلة تقليل الاغتراب وموعد انطلاقها



وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والتي تنطلق من بعدها المرحلة الثانية من التنسيق وتكون عقب انتهائها مرحلة تقليل الاغتراب ، وقد تم الإعلان عن النتيجة خلال مؤتمر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عبر هذا الرابط



تقليل الاغتراب .. بينما عقد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ، اليوم بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.



ويتسأل العديد من طلاب المرحلة الأولى حول كيفية تقليل الاغتراب وموعد انطلاق هذه المرحلة وقواعدها.

ومن جانبه فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة التحويلات و تقليل الاغتراب تبدأ بعد انتهاء المرحلتين الاولى والثانيه من التنسيق وإعلان نتائج المرحلتين .

وأضاف أنه يمكن للطلاب التحويل بعد ترشيحه من مكتب التنسيق وذلك بهدف تقليل الاغتراب وفق القواعد المعلن عنها من قبل الوزارة عبر موقع التنسيق.



وننشر للطلاب قواعد تقليل الاغتراب :



الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:



- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايالى :

1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب )

2- وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة ... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:



- يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط .وفقاً لما يلي:-

- يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) ، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الادنى لمجموع الدرجات التى قبلته الكلية المراد التحويل اليها مثلا لذلك :

طالب قبل بكلية الهندسة جامعة اسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع فى نطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .فى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الادنى الاقل فى منطقته الجغرافيه ( أ ) ومثال الى ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة ( القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية - شبرا ) والحد الادنى للقبول بها مثلا هو ( 392 ، 391 ، 390 ، 388 ،387 ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الاقل للحد الادنى وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الاتى :-

اولا :- الحالة الاولى فى حالة ترشيح الطالب الى كلية ما ( انتظام ) ويرغب فى التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يالى الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات وذلك على النحو التالي طبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات:

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).

- يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الاماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.