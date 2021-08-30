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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مواصفات وأسعار بي إم دابليو X5 موديل 2021 في مصر .. صور

مواصفات و اسعار بي
مواصفات و اسعار بي ام دابليو X5 موديل 2021 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية بي إم دابليو، مجموعة من الإصدارت القوية داخل السوق العالمي والمصري، ومن بين فئة السيدان والهاتشباك، تأتي النسخة X5 باطلالتها الفريدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات.

 

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات وأسعار السيارة بي إم دابليو X5 موديل 2021 في مصر.

مواصفات السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2021 

تستمد السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل أوتوماتيكي النقلات يرسل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي.

ومن خلال القدرات الفنية المقدمة داخل السيارة بي إم دابليو X5 موديل 2021 فقد تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.5 ثانية فقط، بينما تصل إلى سرعة قصوى قدرها 243 كيلومتر في الساعة.

وتأتي السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2021 في مصر بقياسات هيكلية بلغت 4.922 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 2.004 متر، و 1.745 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.975 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 645 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، إلى جانب مقدمة مدببة تميزها شبكات امامية كبيرة الحجم، و التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أسعار السيارة اسعار بي ام دابليو X5 موديل 2021 في مصر

 

تقدم الفئة الأولى النسخة موديل XDRIVE M40I 2021محرك 3000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 1,900,000 جنيه.

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