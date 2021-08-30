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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| باقة 10 آلاف دينار بحريني 5 سيارات SUV.. بمحرك 3 سليندر 5 سيارات موديل 2021 في مصر

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

باقة 10 آلاف دينار بحريني .. 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

تقدم كبرى العلامات التجارية باقة من الطرازت المختلفة لـ موديلات 2021 داخل السوق البحريني للسيارات، و تعد من ابرز هذه الاصدرات هي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث استطاعت تلك الفئة ان تتصدر اسواق السيارات المختلفة نسبة إلى العديد من المقاومات، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

بمحرك 3 سليندر .. 5 سيارات موديل 2021 في مصر | صور

اشتهرت مؤخرًا داخل الاسواق العالمية و المصرية فئة جديدة من المحركات التي تعمل عبر المنظومة الثلاثية الاسطوانات، حيث اتجهت كبرى شركات تصنيع السيارات إلى تعزيز خطوط الانتاج الخاصة بها نحو اطلاق عدة طرازات تعتمد على هذه النوعية من المحركات.

 

بتصميم عصري.. تسريبات عن النسخة الجديدة ID. BUZZ من فولكس فاجن

استطاعت شركة فولكس فاجن الالمانية العريقة أن تتبني مفهوم "الميكروباص" المتنقل عبر العديد من الاصدارات الكلاسيكية الفريدة، ومنها النسخة T1 التي انطلقت للمرة الاولى في عام 1950 حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات وبقوة قدرها 25 حصانا، و يبدو أن هذا الاصدار كان على موعد باطلالة جديدة عندما اطلقت النسخة الاعلى تجهيزًا وهي T2 والتي تصدرت العديد من الاسواق العالمية.

 

فورد تكشف عن النسخة الجديدة ST Edition من أيقونتها Focus.. صور

تعتبر شركة فورد الامريكية احد اهم منتجي السيارات حول العالم، ويرجع ذلك إلى تاريخها الممتد و العريق، الذي ظهر عبر باقة من الطرازات المتنوعة مثل السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام، و اطلالة البيك اب المخصص للطرق الوعرة، مع مفهوم السيدان الشهير، و الهاتشباك الشبابي.

 

تعرف على أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة .. تفاصيل

شهدت النسخة شيفروليه كابتيفا ارتفعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها، عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، وتعد مابتيفا أحد أبرز الإصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تضم باقة متنوعة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة.

اخبار السيارات باقة 10 آلاف دينار بحريني بمحرك 3 سليندر 5 سيارات موديل 2021 5 سيارات SUV موديل 2021 ID Buzz

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