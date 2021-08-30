8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فهى الأكثر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على وظيفة الجهاز العصبي و تقوية الخلايا العصبية التي تساعد على تقوية الذاكرة إليك أبرزها وفقا لموقع lifehack

1. الأفوكادو

الأفوكادو من أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية و الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات الصحية مثل فيتامين ك وحمض الفوليك وهو أحد فيتامينات ب اللازمة لصنع خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام ، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة ..



2. الجوز



يوفر الجوز فوائد مذهلة ، فهو من أطعمة غنية بمضادات الأكسدة كما أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من المكسرات لا يمكنهم تناول الجوز

3. السبانخ



أظهرت دراسة أجرتها جامعة راش أن الأشخاص الذين لديهم 1-2 حصص من الخضر ، مثل السبانخ ، لمدة 5 سنوات ، لديهم القدرات الإدراكية لشخص أصغر من 11 عامًا.

يعد السبانخ من أطعمة غنية بفيتامين ك ، وحمض الفوليك ، وبيتا كاروتين (أحد مضادات الأكسدة) ، واللوتين (أحد مضادات الأكسدة).

4. الشوكولاته الداكنة

تعد الشوكولاتة من الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من الفلافانول وهذه المركبات النباتية الفينولية الوفيرة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .



5. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر مشروب قوي مضاد للأكسدة يساعد على تحسين وظائف المخ ، ويساهم في فقدان الدهون ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى أنه محمل بـ L-theanine (حمض أميني) ، فإنه يزيد من الدوبامين.

6. كالي



الكالى من أطعمة محملة بالحديد ، وحمض الفوليك ، وفيتامين B6 ، والبروتين ، وتحتوي على كل ما يحتاجه الدماغ لإنتاج السيروتونين والدوبامين.

7. الطماطم



الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة. ومع ذلك ، لديها فائدة إضافية- الليكوبين. ينظم اللايكوبين الجينات في الدماغ التي تؤثر على الالتهاب وتساهم في نمو الدماغ.

8. الشيا



بذور الشيا غنية بـ أوميجا3 وتحتوي على 9 من الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للحفاظ على الحالة المزاجية سليمة وصحة الدماغ