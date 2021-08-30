8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فهى الأكثر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على وظيفة الجهاز العصبي و تقوية الخلايا العصبية التي تساعد على تقوية الذاكرة إليك أبرزها وفقا لموقع lifehack
1. الأفوكادو
الأفوكادو من أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية و الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات الصحية مثل فيتامين ك وحمض الفوليك وهو أحد فيتامينات ب اللازمة لصنع خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام ، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة ..
2. الجوز
يوفر الجوز فوائد مذهلة ، فهو من أطعمة غنية بمضادات الأكسدة كما أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من المكسرات لا يمكنهم تناول الجوز
3. السبانخ
أظهرت دراسة أجرتها جامعة راش أن الأشخاص الذين لديهم 1-2 حصص من الخضر ، مثل السبانخ ، لمدة 5 سنوات ، لديهم القدرات الإدراكية لشخص أصغر من 11 عامًا.
يعد السبانخ من أطعمة غنية بفيتامين ك ، وحمض الفوليك ، وبيتا كاروتين (أحد مضادات الأكسدة) ، واللوتين (أحد مضادات الأكسدة).
4. الشوكولاته الداكنة
تعد الشوكولاتة من الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من الفلافانول وهذه المركبات النباتية الفينولية الوفيرة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .
5. الشاي الأخضر
الشاي الأخضر مشروب قوي مضاد للأكسدة يساعد على تحسين وظائف المخ ، ويساهم في فقدان الدهون ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
بالإضافة إلى أنه محمل بـ L-theanine (حمض أميني) ، فإنه يزيد من الدوبامين.
6. كالي
الكالى من أطعمة محملة بالحديد ، وحمض الفوليك ، وفيتامين B6 ، والبروتين ، وتحتوي على كل ما يحتاجه الدماغ لإنتاج السيروتونين والدوبامين.
7. الطماطم
الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة. ومع ذلك ، لديها فائدة إضافية- الليكوبين. ينظم اللايكوبين الجينات في الدماغ التي تؤثر على الالتهاب وتساهم في نمو الدماغ.
8. الشيا
بذور الشيا غنية بـ أوميجا3 وتحتوي على 9 من الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للحفاظ على الحالة المزاجية سليمة وصحة الدماغ