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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك

أطعمة
أطعمة

 8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك إليك  أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى  فهى الأكثر  غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على وظيفة الجهاز العصبي و تقوية الخلايا العصبية التي تساعد على تقوية الذاكرة إليك أبرزها وفقا لموقع lifehack

1. الأفوكادو

 

الأفوكادو من أطعمة مليئة  بالعناصر الغذائية و الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات الصحية مثل فيتامين ك  وحمض الفوليك وهو أحد فيتامينات ب اللازمة لصنع خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام ، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة ..

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2. الجوز


يوفر الجوز فوائد مذهلة ، فهو من أطعمة غنية بمضادات الأكسدة كما أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من المكسرات لا يمكنهم تناول الجوز 

 

3. السبانخ


أظهرت دراسة أجرتها جامعة راش أن الأشخاص الذين لديهم 1-2 حصص من الخضر ، مثل السبانخ ، لمدة 5 سنوات ، لديهم القدرات الإدراكية لشخص أصغر من 11 عامًا.

يعد  السبانخ من أطعمة غنية  بفيتامين ك ، وحمض الفوليك ، وبيتا كاروتين (أحد مضادات الأكسدة) ، واللوتين (أحد مضادات الأكسدة).

4. الشوكولاته الداكنة

 

تعد    الشوكولاتة من الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من الفلافانول وهذه المركبات النباتية الفينولية الوفيرة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .


5. الشاي الأخضر


 الشاي الأخضر مشروب قوي مضاد للأكسدة يساعد على تحسين وظائف المخ ، ويساهم في فقدان الدهون ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى أنه محمل بـ L-theanine (حمض أميني) ، فإنه يزيد من الدوبامين.

6. كالي


الكالى من أطعمة  محملة بالحديد ، وحمض الفوليك ، وفيتامين B6 ، والبروتين ، وتحتوي على كل ما يحتاجه الدماغ لإنتاج السيروتونين والدوبامين.

7. الطماطم


الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة. ومع ذلك ، لديها فائدة إضافية- الليكوبين. ينظم اللايكوبين الجينات في الدماغ التي تؤثر على الالتهاب وتساهم في نمو الدماغ.

8. الشيا


بذور الشيا غنية بـ  أوميجا3 وتحتوي على 9 من الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للحفاظ على الحالة المزاجية سليمة وصحة الدماغ 

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