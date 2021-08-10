تسبب تلف الدماغ والزهايمر.. طبيبة تحذر من هذا الملح في الأطعمة

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عن أضرار مادة الملح الصينى (جلوتومات أحادية الصوديوم)

(Monosodium glutamate - MSG (E621).

وأكدت الدكتورة سالي الفقي الطبيبة البيطرية بالمديرية ، أنه يمثل أحد النكهات التي يتم استخدامها بشكل كبير في الطعام الصيني، بالإضافة لأنه يدخل في التركيب الغذائي لمعظم أنواع الأطعمة المعلبة، وكذلك مرقة الدجاج واللحوم المصنعة.

*استخدامات وفوائد الملح الصيني :

- يعد الملح الصيني واحدا من أهم محسنات الطعم التي لها شهرة واسعة والذي يتم إضافته لمصنعات اللحوم وبعض الأطعمة سريعة التحضير ليعطي نكهة مميزة لها .

- يساعد الملح الصيني بشكل كبير في نضج اللحم والخضار أيضا بوقت أقصر بكثير عن المعتاد لذا يتم استخدامه كبديل للملح الذي يتم اضافته للطعام ليكون بمثابة النكهة له وأيضا يساعد على نضجه.

- أوضحت اللجنة المعينة من منظمه الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) أن مادة MSG آمنة ولكن حظرت بضرورة أن يتم تناولها بمستويات محدده والا يتعدى المعدل اليومى للاستهلاك للفرد عن 55. 0 جم.

*أضرار الملح الصيني:

رغم أن أضرار الملح الصيني لا زالت قيد البحث والدراسة، إلا أن استعمال الملح الصيني قد يرتبط بظهور بعض الأعراض والمضاعفات والتي قد تظهر بشكل خاص عند استهلاك كميات كبيرة منه بسبب طعمه الرائع وتحسينه لمذاق الطعام وهي:

- الحساسية لهذة الماده تسبب صداعاً، وتورماً في الوجه، وعرقاً وحرقة حول الفم، وألم في الصدر .

- يسبب زيادةً في ضغط الدم.

- يسبب تلفاً في خلايا الدماغ.

- يسبب فشلاً كلوياً .

- يحتوي الملح الصيني على عنصر الألمنيوم؛ الذي يتحلل في الماء ليُطلق حمض السلفوريك Sulfuric Acid، مما قد يُسبب تهيج الجلد أو العين أو الجهاز الهضمي مُسبباً الغثيان و الإسهال، كذلك أبخرته تسبب تهيج الجهاز التنفسي.

- يسبب خللاً في التعلم عند الأطفال بسبب نسبة الألمنيوم الموجودة فيه.

- يؤثر على الجهاز العصبي ويعتبر من مسببات مرض الزهايمر .

-يؤدي إلى اضطرابات في الغدة الدرقية خصوصاً عند النساء. - يسبب فرطاً في الحركة عند الأطفال.