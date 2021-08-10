عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسبب تلف الدماغ والزهايمر.. طبيبة تحذر من هذا الملح في الأطعمة

الأطعمة
الأطعمة

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عن أضرار مادة الملح الصينى (جلوتومات أحادية الصوديوم)
(Monosodium glutamate - MSG (E621).

 

وأكدت  الدكتورة سالي الفقي الطبيبة البيطرية بالمديرية ، أنه يمثل أحد النكهات التي يتم استخدامها بشكل كبير في الطعام الصيني، بالإضافة لأنه يدخل في التركيب الغذائي لمعظم أنواع الأطعمة المعلبة، وكذلك مرقة الدجاج واللحوم المصنعة.

 

*استخدامات وفوائد الملح الصيني :

-  يعد الملح الصيني واحدا من أهم محسنات الطعم التي لها شهرة واسعة والذي يتم إضافته لمصنعات اللحوم  وبعض الأطعمة سريعة التحضير ليعطي نكهة مميزة لها .

 

-  يساعد الملح الصيني بشكل كبير في نضج اللحم والخضار أيضا بوقت أقصر بكثير عن المعتاد لذا يتم استخدامه كبديل للملح الذي يتم اضافته للطعام ليكون بمثابة النكهة له وأيضا يساعد على نضجه.

ضبط 6 أطنان لحوم و ذبح 64841 رأس بمجازر القاهرة خلال شهر

- أوضحت اللجنة المعينة من منظمه الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) أن مادة MSG آمنة ولكن حظرت بضرورة أن يتم تناولها بمستويات محدده والا يتعدى المعدل اليومى للاستهلاك للفرد عن 55. 0 جم.

 

*أضرار الملح الصيني:

رغم أن أضرار الملح الصيني لا زالت قيد البحث والدراسة، إلا أن استعمال الملح الصيني قد يرتبط بظهور بعض الأعراض والمضاعفات والتي قد تظهر بشكل خاص عند استهلاك كميات كبيرة منه بسبب طعمه الرائع وتحسينه لمذاق الطعام وهي:

 

- الحساسية لهذة الماده تسبب صداعاً، وتورماً في الوجه، وعرقاً وحرقة حول الفم، وألم في الصدر . 
- يسبب زيادةً في ضغط الدم. 
- يسبب تلفاً في خلايا الدماغ. 
- يسبب فشلاً كلوياً . 
- يحتوي الملح الصيني على عنصر الألمنيوم؛ الذي يتحلل في الماء ليُطلق حمض السلفوريك Sulfuric Acid، مما قد يُسبب تهيج الجلد أو العين أو الجهاز الهضمي مُسبباً الغثيان و الإسهال، كذلك أبخرته تسبب تهيج الجهاز التنفسي. 
- يسبب خللاً في التعلم عند الأطفال بسبب نسبة الألمنيوم الموجودة فيه.
- يؤثر على الجهاز العصبي ويعتبر من مسببات مرض الزهايمر . 
-يؤدي إلى اضطرابات في الغدة الدرقية خصوصاً عند النساء. - يسبب فرطاً في الحركة عند الأطفال.

الملح مديرية الطب البيطري القاهرة مرقة الدجاج الملح الصينى جلوتومات أحادية الصوديوم

موضوعات متعلقة

ضبط 6 أطنان لحوم و ذبح 64841 رأس بمجازر القاهرة خلال شهر

ترشيحاتنا

المدير الفني لطلائع الجيش يكشف عن مفاجأة بشأن مشاركة الفريق في الكونفدرالية

المركزي: أرصدة الإقتراض ترتفع لـ531.4 مليار جنيه في أبريل الماضي

تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري

هل يجوز إخبار أحد بالأحلام الجيدة أم الأفضل الاحتفاظ بها لنفسي؟

نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم : سنعلنها بالدرجات وليس بالتقديرات

التين الشوكي والدايت.. تأثيره على مرضى السكر |تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة.. السائق المسن يواجه عقوبة السجن المشدد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ