ضبط 6 أطنان لحوم و ذبح 64841 رأس بمجازر القاهرة خلال شهر

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بمديرية الطب البيطري و الدور الايجابي الذي تقوم به ، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري قامت بحملات على المجازر والمتاجر بهدف التصدي للحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر .



وخلال شهر يوليو الماضي تم ذبح ٦٤٨٤١ راس ماشية بمجازر المحافظة ( المجزر الالي بالبساتين، حلوان ، طرة،مجزر السلام ) كما تم توفير ما يقرب من ٢٠٠٠ رأس ماشية خلال عيد الأضحى المبارك كما تم تحرير ١٥٠ محضر ذبح خارج المجازر .



وفي اطار الدور الفعال الذي تلعبه المديرية لوقاية الماشية من الأمراض والأوبئة فقد قامت المديرية بتلقيح ما يقرب من ٣٠٠ راس ماشية ضد الحمى القلاعية ، ٣٠٠ راس ضد حمى الوادي .

وفيما يتعلق بالحملات المكثفة على المتاجر ؛ أسفرت عن ضبط ٤٠٠٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي و ٢٠٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر ، تحرير ٤٢ محضر مضبوطات .

وانطلاقا من دورها الإرشادي والتدريبي فقد عقدت المديرية ما يقرب من ٣٠ ندوة لتوعية المواطنين بالوقاية ورعاية الحيوانات.



و اكد المحافظ أن الدور المحوري الذي تلعبه مديرية الطب البيطري يأتي انطلاقا من دور الدولة في حماية وضبط الاسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

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