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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان لحوم و ذبح 64841 رأس بمجازر القاهرة خلال شهر

حملات الطب البيطري
حملات الطب البيطري

ثمن  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  جهود الأجهزة التنفيذية بمديرية الطب البيطري و الدور الايجابي الذي تقوم به ، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري قامت بحملات على المجازر والمتاجر بهدف التصدي للحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر .


وخلال  شهر يوليو الماضي  تم  ذبح  ٦٤٨٤١ راس ماشية بمجازر المحافظة ( المجزر الالي بالبساتين، حلوان ، طرة،مجزر السلام ) كما تم توفير ما يقرب من ٢٠٠٠ رأس ماشية خلال عيد الأضحى المبارك كما تم تحرير ١٥٠ محضر ذبح خارج المجازر .

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وفي اطار الدور الفعال الذي تلعبه المديرية لوقاية الماشية من الأمراض والأوبئة  فقد قامت المديرية بتلقيح ما يقرب من ٣٠٠ راس ماشية ضد الحمى القلاعية ، ٣٠٠ راس ضد حمى الوادي .

وفيما يتعلق بالحملات المكثفة على المتاجر ؛  أسفرت عن ضبط ٤٠٠٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي و ٢٠٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر ، تحرير ٤٢ محضر مضبوطات .

وانطلاقا من دورها الإرشادي والتدريبي فقد عقدت المديرية ما يقرب من ٣٠ ندوة لتوعية المواطنين بالوقاية ورعاية الحيوانات.

        
و اكد  المحافظ أن الدور المحوري الذي تلعبه مديرية الطب البيطري يأتي انطلاقا من دور الدولة في حماية وضبط الاسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

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القاهرة مديرية الطب البيطري راس ماشية المجازر حمى الوادي

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