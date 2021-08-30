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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفاجئ شخصا يلقي كيس قمامة بالشارع خلال جولة ليلية بطنطا

محافظ الغربية في
محافظ الغربية في جولة ليلية حتى منتصف الليل بشوارع طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية تفقدية استمرت حتى منتصف الليل، تفقد خلالها مدرسة مدرسة الجهاد والتي يتم تجهيزها لاستقبال المسافرين الراغبين في تلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد، كما تفقد خلال الجولة شارع النحاس، شارع الإسكندرية والذي يتم تجهيزه وإزالة الأتربة منه لوضع الطبقة النهائية من الرصف، كما تفقد المحافظ خلال جولته منطقة المحطة وتم عمل محضر نظافة لأحد المارة حيث قام بإفراغ محتويات كيس قمامة كبير بالشارع.

محافظ الغربية يبحث الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار

وشملت الجولة أيضاً تفقد محيط المسجد الأحمدي للاطمئنان على سير أعمال التطوير الحالية وشدد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بصورة دورية ومستمرة، كما تفقد المحافظ خلال جولته شوارع "المديرية، ميدان الساعة، البورصة، أول البحر، سعيد، الحلو، حسن رضوان، بطرس، سكة المحلة، الكورنيش، الأشرف وشارع البحر". وأسفرت الجولة عن غلق عدد (3) مقاهي لتعديها على حرم الطريق، غلق (٥) محال تجارية وأحد الصالات الرياضية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وخاصة مع اقتراب الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

محافظ الغربية في جولة ليلية حتى منتصف الليل بشوارع طنطا

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