أحمد مجاهد يكشف موعد حسم مصير كأس مصر وموقف السوبر

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري موعد حسم مصير كأس مصر ، وكذلك موقف الجبلاية من إقامة مباراة السوبر المصري الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك كثير من الأطراف متداخلة في موضوع استئناف مسابقة الكأس وسيتم حسم الأمر غدا الإثنين"

وتابع "لا يوجد نادي مشارك في كأس مصر وطلب بإلغاء المسابقة والرأي الغالب للأندية هو عدم بدء الدوري بشكل سريع في سبتمبر".

وأضاف "ذلك ما يرجح استئناف المسابقة وننتظر اجتماعنا مع الرعاة والجهات المختلفة".

وكشف مجاهد "إذا تم استئناف مسابقة الكأس سنبدأ الدوري في أكتوبر على الأغلب ولن ينتهي الدوري قبل أغسطس المقبل ، حال تم الإلغاء سنبدأ منافسات الدوري في الأسبوع الثالث من سبتمبر".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن أن قرعة منافسات الدوري الموسم القبل سيتم إجرائها في العاشرة من صباح يوم 31 أغسطس.

واختتم مجاهد تصريحاته "لا توجد أي أزمة في مباراة السوبر الماضي، خاصة إنها من مباراة واحدة بين الأهلي وطلائع الجيش"