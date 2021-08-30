موعد تجديد عمرو السولية مع الأهلي ورحيل مروان محسن.. تفاصيل

قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن موقف اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية مازال لم يتحدد.



وقال النحاس خلال تصريحات عبر برنامج ملعب "البلدوزر" على قناة "الشمس": "مروان محسن لم يفسخ عقده مع الأهلي، متبقي فيه موسمين، نسبة مشاركته الموسم الجديد مع التعاقدات الجديدة للأهلي ستكون ضعيفة جدا، من مصحلته ألا يستمر مع الفريق".



وأضاف: "لو انضم مروان لناد غير جماهيري سينافس على لقب هداف الدوري".

وواصل: "ليس من الضروري أن تكون مهمة المهاجم تسجيل الأهداف، ولكن هناك أدوار أخرى من الممكن أن يقوم بها".

وأتم: "أمامنا 10 أيام لكي يحسم مروان محسن مصيره مع الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل بشكل نهائي".

واختتم: "بعد عودة عمرو السولية من منتخب مصر سيوقع على تجديد عقده مع النادي الأهلي".