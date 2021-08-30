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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معسكرات التدريب التلاميذ بالمدارس في سيناء علي المهارات الحياتية

تدريب تلاميذ المدارس
تدريب تلاميذ المدارس في سيناء علي المهارات الحياتية

 

 

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع جمعيةالهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء ، الى أنه سيتم تنظيم معسكرات تدريب التلاميذ المدارس  ، تستهدف  2500 تلميذا وتلميذة بالمدارس علي مستوي المحافظة،  وذلك  بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة حول : المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التي تواجهه فى الحياة وكذا كيفية التعامل مع الآخرين .

١٠ معسكرات

 أنه سيتم تنظيم ١٠  معسكرات موزعة على المدارس بكل من : العريش وبئر العبد بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد .
ولفت الي ان المعسكرات بدأت اعتبارا من امس الأحد فى مدرستى : أحمد عرابى بالعريش والنجاح ببئر العبد .. حيث يستمر المعسكر لمدة يومين .

ومما يذكر أنه سبق تنظيم عدة أيام تعريفية بالهلال الأحمر المصري للمتطوعين الجدد بفرع شمال سيناء بهدف تعريف المتطوعين الجدد والمواطنين على دور الهلال الأحمر المصري في المجتمع ، ونشأة الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .. الى جانب القاء الضوء على دور وفاعلية المتطوعين في الهلال الأحمر وتعاملهم مع المواقف المختلفة على أرض سيناء وعلى مستوى الجمهورية .
 

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