معسكرات التدريب التلاميذ بالمدارس في سيناء علي المهارات الحياتية

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع جمعيةالهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء ، الى أنه سيتم تنظيم معسكرات تدريب التلاميذ المدارس ، تستهدف 2500 تلميذا وتلميذة بالمدارس علي مستوي المحافظة، وذلك بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة حول : المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التي تواجهه فى الحياة وكذا كيفية التعامل مع الآخرين .

١٠ معسكرات

أنه سيتم تنظيم ١٠ معسكرات موزعة على المدارس بكل من : العريش وبئر العبد بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد .

ولفت الي ان المعسكرات بدأت اعتبارا من امس الأحد فى مدرستى : أحمد عرابى بالعريش والنجاح ببئر العبد .. حيث يستمر المعسكر لمدة يومين .

ومما يذكر أنه سبق تنظيم عدة أيام تعريفية بالهلال الأحمر المصري للمتطوعين الجدد بفرع شمال سيناء بهدف تعريف المتطوعين الجدد والمواطنين على دور الهلال الأحمر المصري في المجتمع ، ونشأة الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .. الى جانب القاء الضوء على دور وفاعلية المتطوعين في الهلال الأحمر وتعاملهم مع المواقف المختلفة على أرض سيناء وعلى مستوى الجمهورية .

