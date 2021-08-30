نشر الإعلامي سيف زاهر، تغريدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكتب زاهر “ عمرو الدردير : مندهش من عقوبات لجنة المسابقات ضد الزمالك ”.

و وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، قائلا:" شيكابالا كابتن أسطوري وتاريخي لـ نادي الزمالك..ولا خلاف على موهبته"، متابعا: شكابالا لم يقصد أن يحدث أي اشتباك خلال التتويج.



وتابع “لبيب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لن نقدم اي أعذار ولكن ما قام به شيكابالا نابع من داخله ودليل على حبه للفريق، مسترسلا: شيكابالا لم يقصد ما قام به، ولهذا نأمل أن يتم تخفيف عقوبته.

وأكد أن نادي الزمالك استحق الحصول على لقب الدوري الممتاز بجدارة، متابعا: الدوري الحالي أسعد دوري حصل عليه النادي".



وأشار إلي أن اتحاد الكرة من حقه اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأحداث التي جرت، إلا أن الزمالك من حقه أيضًا اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد عليها، مشددًا على عدم تنازل ناديه عن حقوقه، حيث سيتم عمل اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة، ومن ثم سيصدر القرار المناسب.

وأكد لبيب أن هناك الكثير من الأشخاص تسيطر عليهم حالة من الحزن، بعد تتويج الزمالك بالدوري، مشددًا على أنه لا يمكن أن يسرق أحد فرحة الزمالك بالتتويج بالدوري، حيث سيتم عمل احتفاليتين بشأن التتويج بالدوري.