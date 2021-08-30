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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-8-2021

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم الاثنين 30-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 904 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 678 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6323 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

 

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس، مصرف ابوظبى الاسلامى، الاستثمار العربى) 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،المصرى لتنمية الصادرات) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،المصرى الخليجى، المشرق ، ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى )نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه.


وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. 
 

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