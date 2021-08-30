عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الخبز الشامي بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الخبز
طريقة تحضير الخبز الشامي

يعد الخبز الشامي من المخبوزات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، ويمكن إعداد الخبز الشامي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

وإليك طريقة تحضير الخبز الشامي للشيف نجلاء الشرشابي..

 

جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير لفائف اللحمة بالكريمة

طريقة تحضير جمبرى بالشطة المجروشة والبصل

 

مقادير الخبز الشامي


3 كوب دقيق 

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

رشة سكر 

رشة ملح 

ماء للعجن 


طريقة تحضير الخبز الشامي


1- سخني الفرن على درجة حرارة 180

2- اخلطي المكونات الجافة معا

3- ضيفي الماء حسب الحاجة حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

4- اتركي العجين ليختمر حوالي ساعة

5- شكلي الخبز على شكل كرات صغيرة

6- تفرد الكرات على شكل دوائر صغيرة

7- ضعي الخبز الشامي في الفرن حتى تمام الطهي

الخبز الشامي مقادير الخبز شامي طريقة تحضير الخبز شامي طريقة عمل العيش طريقة عمل العيش البلدي

ترشيحاتنا

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

الصحة العالمية تدعو لمنح المدرسين الأولوية في تلقي لقاحات كورونا

أخبار المحافظات في 24 ساعة.. عامل يذبح شقيقته في وضح النهار أمام المارة بسوهاج.. إحالة قاتل الطفلة جنى للمفتى.. خطف طفل من أحضان أمه بالغربية

علامات قبول الصلاة.. دار الإفتاء تكشف عنها

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص طقس اليوم

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ