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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد بالأسماء.. الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2021 /2022 المتضمن ترقية عدد من القضاة وتعيين  عدد من  النواب بمحاكم الاستئناف و المحاكم المختلفة والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

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وكان المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية يوم 10 أغسطس، الذي شمل تعيين عدد 67 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين عدد 80 قاضيًا بمحكمة النقض، وترقية عدد 258 نائب استئناف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية عدد 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية عدد 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام، بالإضافة إلى حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف مع مراعاة القواعد المنظمة.

المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ترقية عدد من القضاة الجزء الثاني من الحركة القضائية النيابة العامة رئيس مجلس القضاء الأعلى

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