كثافات متحركة بعدد من المحاور في الجيزة

شهدت محاور وميادين محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية بمعدلات سير حركة السيارات تتراوح بين 60 و65% على معظم المحاور المرورية.



وشهد الطريق الدائري المتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي تباطؤ في الحركة.

وشهد كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة زحاما متقطعا، كما تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك ، وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.



ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد و المتجه لميدان لبنان كثافات طفيفة، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أمام محطة مترو الجامعة في الاتجاه القادم من فيصل إلى الدقي، كذلك الأمر أعلى كوبري الجيزة المعدني القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان يشهد كثافات متحركة ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.