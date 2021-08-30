الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان سبل التعاون المشترك بين موسكو ومينسك

أعلن الكرملين اليوم /الإثنين/ أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو بحثا خلال مكالمة هاتفية سبل التعاون الثنائي المشترك والاتصالات المرتقبة بينهما في إطار مختلف المنظمات الدولية.



وأضاف الكرملين ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن بوتين ولوكاشينكو ناقشا عددا من مسائل التعاون الثنائي والاتصالات المرتقبة في مختلف الأشكال.



ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي أن لوكاشينكو أجرى اليوم أيضا مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن والرئيس الروسي، مضيفا أن الرؤساء ناقشوا المشاورات حول المسائل التي سيتم بحثها في جلسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشنبه ووضع موقف مشترك من التطورات في أفغانستان.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن الوضع في أفغانستان سيكون من أهم المحاور في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منتصف سبتمبر القادم في دوشنبه.