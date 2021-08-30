"التعاون الإسلامي" تدين هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة "العند" باليمن

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم /الإثنين/ بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج باليمن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - "وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار"، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية".



وأعرب العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

