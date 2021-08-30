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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. شلل الوجه وعلاقته بـ كورونا .. وعادات تصيبك بـ التهاب الكبد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

حالات شلل العصب الوجهي تتزايد في مرضى ما بعد كوفيد

 

منذ العام الماضي ، حدثت زيادة كبيرة في عدد حالات شلل الوجه النصفي الوافدة إلى قسم العلاج الطبيعي، وخاصة المرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بفيروس كوفيد -19.

 

في الأشهر القليلة الماضية، ظهر حوالي 3-4 مرضى بعد Covid، صغارًا وكبارًا، مع هذه المشكلة على أساس يومي. قبل Covid ، اعتدنا أن نرى مثل هذه الحالات تظهر نادرًا جدًا ، 1-2 حالة في شهر واحد. قال الدكتور فينيث كارانث، استشاري العلاج الطبيعي في مستشفى زين متعدد التخصصات، حتى المرضى الذين لا يعانون من أعراض والذين تعافوا من كوفيد يمكن أن يعانون من شلل بيل.

 

انتبه.. هذه العادات الخاطئة تصيبك بـ التهاب الكبد

 

تتسبب بعض العادات الخاطئة في التهاب الكبد بشكل كبير، ولكن اتباع بعض النصائح الصحيحة والحفاظ على الأكل الصحي يمكنك البقاء بصحة جيدة مع التهاب الكبد الوبائي سي، كما يمكن أن تساعدك نصائح نمط الحياة هذه على الشعور بالتحسن والتحكم في حالتك.

 

بعد انتشارها في الهند.. كل ما تريد معرفته حول الحمى الفيروسية

 

نشرت الحمى الفيروسية بشكل كبير في الهند، تبلغ درجة حرارة الجسم لدى معظم الناس حوالي 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية)، أي شيء أعلى من هذا يعتبر حمى. 

ماهي الحمى ؟

وغالبًا ما تكون الحمى علامة على أن جسمك يقاوم نوعًا من العدوى البكتيرية أو الفيروسات ، والحمى الفيروسية هي أي حمى ناتجة عن مرض فيروسي كامن.

ويمكن أن تصيب مجموعة متنوعة من العدوى الفيروسية البشرية ، من نزلات البرد إلى الأنفلونزا، الحمى منخفضة الدرجة هي أحد أعراض العديد من أنواع العدوى الفيروسية.

لكن بعض أنواع العدوى الفيروسية ، مثل حمى الضنك ، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة.

 

شلل العصب الوجهي التهاب الكبد الحمى الفيروسية

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