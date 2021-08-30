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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأجل غير مسمى.. توقف تطعيم كورونا بالفرق المتنقلة في الاسماعيلية

الفرق المتنقلة لتطعيم
الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح كورونا بالإسماعيلية


 
أعلنت صحة الاسماعيلية، توقف العمل بالفرق المتنقلة للتطعيم بلقاح كورونا، لأجل غير مسمى.

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وقالت صحة الاسماعيلية، خلال تصريحات صحفية، أنه بعد اكتر من اسبوعين عمل متواصل بالفرق المتنقله لتطعيم بلقاح فيروس  كورونا بالاسماعيلية، تقرر وقف العمل بالفرق المتنقله مؤقتا بدءا من اليوم الاثنين، وسيتم الاعلان عن استئنافها قريبا.

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كما نوهت صحة الاسماعيلية، عن 
استمرار العمل بمركز اللقاح بالمجمع الطبى بالإسماعيلية فقط ب (رسائل) وكذلك مركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده ال QR-code  للمسافرين للخارج .
وانطلقت المراكز المتنقلة لتطعيم المواطنين والمقيمين داخل مصر والراغبين فى السفر باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ‏حيث أعلنت وزارة الصحة وجود 176 مركزا لتلقى اللقاح منتشرة بجميع المحافظات والمدن لاستيعاب ‏الأعداد الكبيرة للمواطنين، والانتهاء من تلقيحهم فى دقائق معدودة‎.‎

 

صحة الإسماعيلية التطعيم لقاح كورونا الفرق المتنقلة

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