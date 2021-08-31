أفضل دعاء للأب المتوفي.. ردده لغفران الذنوب

أفضل دعاء للأب المتوفي .. طاعة الاب والام لا تنقطع بعد وفاتهما بل هي ممتدة الى مالا نهاية ولا تقتصر على كونهما احياء ، وأمرنا الله عز وجل بطاعتهما وبرهما بعد مماتهما وذكرهم في الدعاء في كل وقت ، حيث يقول رسول الله -صل الله عليه وسلم-: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له”، وأفضل دعاء للأب المتوفي لم يرد به نص واضح ومحدد فلك ان تدعو بما تشاء ، وأفضل دعاء للأب المتوفي يكون في السجود أثناء الصلاة في قيام الليل وعند الإفطار للصائم .

أفضل دعاء للأب المتوفي

اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم إن أبي (فلان بن فلان) في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا

أجره ولا تفتنا بعده.

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللهم أمدد لأبي في قبره مد بصره اللهم أنزل على قبره الضياء، والنور، والفسحة، والسرور اللهم أفسح له في قبره، وأملأه له نوراً برحمة منك يا أرحم الرحمين.

اللهُم في كل دقيقـة تمر على ابي المتوفي، وهو فِي قبره أسألك أن تفتَـح بـابـاً لأبي تهُبّ منه نسـائِـم الجنـة، وتؤنـِس وحدته، وتهوّن عليـه وحشة قبرَه.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اطعمه من الجنة واسقه من الجنة واره مكانه من الجنة وادخله في جنتك مع عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

اللهم كن له بعد الحبيب حبيباً، و لدعاء من دعا له من المؤمنين سامعاً، ومجيبا، اللهم نور لأبي المتوفي مرقده، وعطر مشهده، و ارجع نفسه إليك راضية مرضية.

دعاء للأب المتوفي مكتوب

اللهم ادخل أبي الجنه فإنه كان بنبيك مصدقا وسامحهُ فإنه كان لكتابك مرتل.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهم اغفر لوالدى و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله، ووسع مدخله و أغسله بالماء و الثلج والبرد، و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لهم وارحمهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأعنهم على جواب منكر ونكير يا رب العرش العظيم.

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأعنهم على جواب منكر ونكير يا رب العرش العظيم.

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة.

اللهم في ليله القدر اغفر و ارحم “المتوفي” واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار يارب العالمين آمين.

اللهم في يوم الجمعة اجعل قبر ابي في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وأكرم منزله.

اللهم أعطه كتابه بيمينه، وبيض وجه وأجعله يرى مقعده من الجنة، واجعله من المستبشرين، وأقبله، وانت راضي عنه، واجعل قبره نورا.

أدعية للأب الميت



اللهم أذق ابي راحة الجنة التي لا ألم بعدها ولا تعب.

ربي ارحم ارواح تراها ولا نراها واجعلهم في بطون قبورهم مطمئنين.

اللهم ارحم من غاب عنا بجسدة ولم يغيب ذكرة ووجودة في قلوبنا.

يارب ارحم من ضمّه التُراب و اشف من انهكه الوجع و اغث من اثقله الهمّ و اهد من غرّته الدُنيا وثبت من أقبل عليك.

اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

