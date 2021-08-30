هيئة الدواء تعلن مخاطر الإفراط في المسكنات.. انفوجراف

أعلنت الهيئة المصرية للدواء، عن مخاطر الإفراط في تناول المسكنات، لأن الغرض من الدواء الوقاية أو العلاج أو الاستكشاف لمرض معين.

وجاءت أضرار الاستخدام المفرط فى المسكنات، كالتالي:-

تسبب أضرارا صحية عديدة مثل حدوث خلل في وظائف الكلى.



التوقف عن الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم وألا يتم تناولها إلا تحت إشراف طبي.

تختلف أضرار الإفراط فى استخدام المسكنات حسب نوع المسكن الذي تستخدمه.



وتنقسم الى مضادات الالتهاب التى لا تستلزم وصفة طبية عادةً في أي متجر أدوية محلي أو صيدلية، والمسكنات الأفيونية التى يتم وصفها من قبل الطبيب.

ومسكنات الألم خاصة المواد الأفيونية تشتهر بأنها فعالة فى القضاء على الألم ن طريق منع الإشارات في الجهاز العصبي.



تزيد هذه الأدوية من نشاط الدوبامين لتجعل الناس يشعرون بالاسترخاء والسعادة وربما الانتشاء.

تُعرف باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، وتؤخذ للألم الخفيف أو الحمى: الأسبرين، والأسيتامينوفين، والإيبوبروفين، ونابروكسين ، وتايلينول.

وهذه الأدوية تسبب مجموعة من الآثار الجانبية الخطيرة عند الإفراط فى استخدامها، أبرزها:

نزيف داخلي في المعدة ناتجًا عن تناول الأسبرين لفترة طويلة جدًا.

تلف الكبد إذا تم تناول عقار اسيتامينوفين بشكل زائد أو ممزوج بالكحول.

مشاكل في الكلى وذلك بسبب تناول الكثير من الإيبوبروفين.

ارتفاع ضغط الدم

احتباس السوائل

قرحة المعدة