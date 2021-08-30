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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن سيارة K900 موديل 2021 في السعودية.. صور

كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن K900 موديل 2021 فى السعودية

تحتل سيارات السيدان مكانة مميزة بين قلوب عشاق وقائدي السيارات، لما تتمتع به من مميزات وتصميم أنيق وجذاب، وينعكس ذلك علي الأسواق العربية، حيث تسعي الشركات العالمية للمنافسة بقوة وتحقيق أعلي المبيعات في هذه الفئة من السيارات نتظراً للاقبال الكبير علي شرائها، خاصةً السوق السعودي.

تأتى سيارة K900 موديل 2021 المقدمة من الصانع الكوري “كيا” ضمن قائمة السيارات المميزة لهذا العام من فئة السيدان.

تأتي K900 موديل 2021 بمحرك بسعة 3800 حصان بقوة تصل إلي 315 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بالإضافة لقدرة تسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ثانية في خلال 5.6 ثانية، و تبلغ سرعتها القصوي 240 كم/س .

جاءت K900 موديل 2021 مع نظام المعلومات و الترفية من نوع ستار لينك، و مقاعد كهربائية قابلة للتعديل ، مع عجلة قيادة كهربائية قابلة للتعديل، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، و 17 مكبر صوتي بالاضافة للبلوتوث ومخارج USB، وتدعم أيضا أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع فتحة سقف بانوراما.

تتوافر K900 موديل 2021 بنظام ملاحي متطور لمساعدة السائق علي تحديد الطريق، و نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام كبح تلقائي، ونظام مراقبقة النقطة العمياء وتحذير عند مغادرة المسار.

سعر K900 موديل 2021 فى السعودية :

الفئة الأولي أوتوماتيك GDI بسعر 214,599 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك GDI بسعر 308,501 ريال.

 

السيدان السوق السعودي كيا K900 موديل 2021 فئة السيدان

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