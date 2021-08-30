السكة الحديد : تعديل تركيب قطاري القاهرة مطروح إلى عربات تحيا مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه اعتباراً من يوم 1/9/2021 تقرر تعديل تركيب قطاري1205/1206 سياحي القاهرة/ مرسى مطروح بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلاً من العربات العادية على ان يكون تركيبه عدد 3 ثانيه مكيفه +8 عربات تحيا مصر ونفس المقرر الحالي.



كما أعلنت الهيئة إنه اعتباراً من يوم 2/9/2021 نقرر تعديل تركيب قطاري1209/1208 سياحي مرسى مطروح / القاهرة بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلاً من العربات العادية على ان يكون تركيبه عدد 3 ثانيه مكيفه +8 عربات تحيا مصر ونفس المقرر الحالي 2021.



وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها انها تسعي دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل علي راحة جمهور الركاب