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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار: السيسي يجتمع مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق.. وزيرة الصحة: افتتاح مصنع إنتاج اللقاحات نهاية العام.. الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 35

صدى البلد

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نذكر أبرزها في السطور التالية..

 

السيسي يجتمع مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية".

وزيرة الصحة: افتتاح مصنع إنتاج اللقاحات نهاية العام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

خلطة السياحة المصرية لاستقبال مزيد من الروس

عاد الروس للمنتجعات المصرية بعد اشتياق 5 سنوات توقف ، بتنسيق مصري روسي على أعلى مستوي ، لتحلق الطائرات الشارتر مرة أخرى الى شرم الشيخ و الغردقة .

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا “الثلاثاء” طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

البابا تواضروس عن أسقف شبين القناطر الراحل: خدم الأرض والوطن والكنيسة

ودع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها الذي انتقل للامجاد السماوية مساء أمس.

مدبولي: مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا سينتج 3 ملايين جرعة يوميا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لما رآه خلال تفقده مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لإنتاجه مختلف أنواع اللقاحات لافتا أن هذا الموضوع هام جدا بالنسبة للدولة والمواطنين .


 

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