يستخدم خامات رديئة.. ضبط صاحب مصنع مناديل بالجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوراق) ، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المناديل الورقية رديئة الصنع وغير صالحة للإستخدام الآدمى والمصنعة من ناتج مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء علامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه و بتفتيشه عثر بداخله على (12240 عبوة مناديل ورقية منتج نهائى – 700 باكتة معبأة مناديل ورقية زنة الواحدة 2 كيلو جرام – 105 رول ورق مناديل معدة للتصنيع زنة الواحدة 125 كيلو جرام) بإجمالى مضبوطات "14 طن و 525 كيلو جرام منديل ورق – عدد 12240 عبوة مناديل ورقية) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.