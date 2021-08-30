ريال مدريد ينسحب من المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم مبابي

انسحب نادي ريال مدريد الإسباني من المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع لاعبه كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة “ سكاي سبورتس” أن المهلة التي منحتها إدارة نادي ريال مدريد لنظيرتها في باريس سان جيرمان للرد على عرضهم المُقدم للتعاقد مع مبابي قد انتهت.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد سينتظر حتى شهر يناير المقبل للحصول على توقيع مبابي، والذي سيحق له ذلك مجانًا قبل نهاية عقده بـ 6 أشهر مع الفريق الباريسي.

وأضافت “ سكاي سبورتس” أن نادي ريال مدريد واثق من الحصول على توقيع مبابي مجانًا في شهر يناير المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

كان نادي ريال مدريد تقدم بعرض يُقدر بـ 170 مليون يورو + 10 مليون يورو كإضافات للتعاقد مع مبابي.