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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الأهلي ووزير الرياضة يفتتحون جراج فرع مدينة نصر.. صور

صدى البلد

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000سيارة، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

 ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى قيادات الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح الذي يبدأ في الخامسة مساء بحضور المسئولين عن شركة «أبناء سينا» التي قامت بتنفيذ المشروع، وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى. وقد أبدت هذه الشركة تعاونًا كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.



 

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إدارة الأهلي محمود الخطيب أشرف صبحي خالد عبد العال محافظ القاهرة

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