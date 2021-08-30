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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاكسيرا: نصنع 8 أنواع من اللقاحات.. فيديو

فاكسيرا
فاكسيرا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إنه يتم تصنيع 8 أنواع من اللقاحات داخل فاكسيرا، لافتة إلي أنه من المستهدف تصنيع 100% من اللقاحات داخل مصر.


 

وأضافت هبة والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن من المستهدف اعتبار المصنع مركزًا اقليميا للتصدير لقارة إفريقيا.


 وأشارت إلى أنه من المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، ومضاعفة الطاقة الانتاجية 6 أضعاف الطاقة التي يتمانتاجها حاليا، مردفة أن مصنع انتاج اللقاحات بمجمع فاكسيرا يقام على مساحة 60 ألف متر مربع.

مدبولي: مصر بفضل الله تجاوزت ثلاث موجات من فيروس كورونا

 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن مصر بفضل الله تجاوزت ثلاث موجات من فيروس كورونا، وأن مصر فى فترة ماضية وصلت لـ أرقام مميزة، وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده لمجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، أن خفض الأرقام جاء معه تهاون بعض المواطنين بالإجراءات، ولذلك نشاهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الإصابات، وأكد أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماعا صحفيا ، من مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ويرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

وتتفقد مدبولي أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، والذي يضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

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