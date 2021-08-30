إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

بسبب لهو الأطفال

أصيب 8 أشخاص، في مشاجرة بالعصي والشوم بين أبناء عمومة بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، نتيجة لهو الأطفال.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من اهالي قرية دير الجنادلة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين إصابة "حمدي.ر. م" 39 سنة ، و"محمود. ر. ر" 17 عامًا، و"شعبان.ر.م" 53 سنة ، و"رمضان. ر. م" 50 سنة ، و"صلاح. ر. م" 47 سنة، و"عبد الحفيظ.ح.ب" 33 سنة ، و"بخيت.ف. ب" 45 سنة، و"حسن. ر. ر" 22 سنة.



تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن المشاجرة نتيجة لهو الأطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج.