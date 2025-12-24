الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قرتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان ، وهو الذى أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 18 شخص أخر .

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قرتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

حادث

وأفاد بيان لمديرية الصحة بأسوان، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفقًا لحالتهم الصحية.

وأوضح البيان أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم امبو العمومية، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ إخطار الجهات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.