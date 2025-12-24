قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
محافظات

الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

الصور الأولى لحادث أسوان
الصور الأولى لحادث أسوان
محمد عبد الفتاح

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قرتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان ، وهو الذى أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 18 شخص أخر .

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قرتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

حادث

وأفاد بيان لمديرية الصحة بأسوان، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفقًا لحالتهم الصحية.

وأوضح البيان أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم امبو العمومية، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ إخطار الجهات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

