تزامنا مع حلول عيد الفلاح.. مطالب برلمانية بتوفير الدعم الكامل للفلاحين.. نواب: تفعيل التأمين الصحي الشامل له ضرورة.. ويؤكدون على توفير التقاوي والأسمدة

زراعة النواب تطالب بتوفير جميع التقاوي التى يحتاجها الفلاح المصرى

عضو زراعة النواب: توفير الاسمدة للفلاحين ضرورة

برلمانية تطالب بتقديم الدعم الكامل له

تحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة، ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين، الذى طالما طالب اعضاء مجلس النواب بتقديم الدعم الكامل له سواء عن طريق توفير الاسمدة والتقاوي الخاصة بالمحاصيل الزراعية او توفير التامين الصحي الشامل.

في البداية، طالبت أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة الحكومة بمناسبة ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين الذى يحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة بالفحص اختيار التقاوي المقدمة للفلاح لتكون نسبة الانبات بها 100%.

وقالت “الحداد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت باستخدام عدد كبير من ادواتها البرلمانية لتوفير الاسمدة والتقاوى الزراعية للفلاح لافتة الى ان اغلب محافظات الجمهوررية تشكوا من قلة الحصة المقدمة من الاسمدة دون سبب مما يؤثر على المحاصيل الزراعية بالسلب.

كما اكدت النائبة انها طالبت ومازالت تطالب بتامين خاص على الفلاح يجب تفعيله ووجهت النائبة رسالة للفلاحين مناسبة حلول عيدهم قائلة:" كل عام انتم بخير جميعا وكل الدعم والمساندة لكم وانتم اساس المجتمع والركيزة الاولى هى الزراعة فى مصر والتى تعتمد عليكم".

ومن جانبها، طالبت فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالدعم الكامل للفلاح المصرى تزامنا مع ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين الذى يحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة.

وقالت “السنوسى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفلاح المصرى يجب ان يتم دعم بشكل كامل وخاصة من خلال الجمعيات الزراعية من توفير تقاوى واسمدة له خاصة فى واحدة سيوة بمحافظة مطروح التى تعانى من مشكلة الزراعات المهددة بسبب ارتفاع منسوب مياة الصرف الزراعى.

واكدت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع منسوب مياة الصرف الزراعى فى الجناين مشكلة بتاخذ كفايتها وباقي المياة لا يوجد لها مصرف اخر فتعود مره اخرى على الاراضي الزراعية، لافتة الى أن القوات المسلحة وجامعة القاهرة بتدرس تحويل هذه المياة الى منطقة منخفضة بشرف الواحة وجارى حل المشكلة.

كما طالب النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة توفير جميع التقاوي والأسمدة التى يحتاجها الفلاح المصرى مع المساعدة على تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك الأمر الذي سيعمل على زيادة حركة البيع، مما يحقق لهم هامش ربح مقبول.

وأضاف “شعلان”، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الدولة قدمت خدمات متعلقة بشئون المزارعين، من خلال البوابة الإلكترونية التي تعتزم وزارة الزراعة إطلاقها؛ سيكون صعب التطبيق في بادئ الأمر، نظرا لأن أغلبية المزارعين أصحاب مستوى تعليمي بسيط، ولا يجيدون التعامل مع شبكة الإنترنت بالشكل المطلوب؛ لذا لا بد من إطلاق حملة تعريفية بآلية التعامل مع هذه المنصة.

ذكرى عيد الفلاح

ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين تحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة، لافتا إلى أن الفلاحين تطالب الحكومة بـ 9 مطالب ملحة.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أنه وبعد مرور 69 عاما على أول عيد فلاح والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر عام1952، كما يتواكب ايضا مع وقفة زعيم الفلاحين احمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881 ، مشيراً الي قوانين الاصلاح الزراعي كان لها فضل كبير في تحول الكثير من الفلاحين من اجراء في الاراضي الي ملاك لها مما أعاد بعض من حقوق الفلاحين المهدره إليهم.

وأشار ابوصدام ان أبرز الانجازات التي تحققت للفلاح بعد69 عام من اول احتفال لتكريمه ، و عودة الاهتمام بالأرض الزراعيه اهتمام لم يحدث من قبل وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور حيث زادت الرقعه الزراعيه وزاد الاهتمام بالتوسع الافقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعيه بمشاريع قوميه عملاقه كمشروع الدلتا الجديده ومشروع المليون ونصف المليون فدان

وتابع قائلا :" كما زاد الدعم المالي لمربي الماشيه عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو وتحولت الحيازه الورقيه الي حيازة مميكنه فيما يعرف بالكارت الذكي كما تم البدء فعليا في انتاج تقاوي الخضر محليا بالمشروع القومي لانتاج التقاوي وانشئت الصوامع الحديثه لحفظ الغلال" .

وأضاف أنه زادت الصادرات الزراعية المصريه الي اكثر من 5مليون طن سنويا ، كما تحقق حلم الفلاحين في تقنين الاراضي لواضعي اليد

وأوضح أنه تم فعليا البدء في تطوير القري المصريه كتكريم للايادي المنتجه ، وادخلت نظم زراعة حديثه كالمشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعيه ، مع بدء تفعيل نظام الزراعه التعاقديه في بعض المحاصيل

وقال إنه اهتمت الدوله اهتمام غير مسبوق بزراعة الاسماك وتربية الدواجن ، وبدأت فعليا في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي .