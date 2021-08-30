شاهد عيان أمريكي من مطار كابول: انتهى وجودنا في أفغانستان للأبد

قال صحفي شبكة سي إن إن الأمريكية، وأحد آخر شهود العيان في مطار كابول، على آخر وجود لأمريكا في أفغانستان بعد 20 عامًا من الدخول للبلد الواقع في أواسط آسيا، إنه بالتأكيد آخر وجود لقوات البنتاجون في كابول.

وذكر أن القوات غادرت على متن ثلاث طائرات سي -17 من مطار حامد كرزاي الدولي، وبهذا وفق الصحفي ، :فإن نشهد " نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان".

وسبق وقالت سي إن إن نقلًا عن البنتاجون، إن أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال الصحفي "أورين ليبرمان" في تغريدة عبر "تويتر": ثلاث طائرات سي -17 غادرت لتوها مطار حامد كرزاي الدولي على التوالي. الساعة الآن منتصف الليل في كابول. هذه نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان".



واقرت الجهات الرسمية الأمريكية بانسحابها الكامل من كابول.



وسبق وقال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي أن الرئيس جو بايدن أقر توصية البنتاجون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، استنادا إلى مخاوف من تعرض القوات الأمريكية لهجمات.

وتنفذ إدارة بايدن منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وقد أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، إجلاء أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وحذرت واشنطن في الأيام الأخيرة من وقوع مزيد من الهجمات ، بينما نفذت غارتين جويتين على أهداف لتنظيم داعش ، أحدهما يوم الأحد، و قالت إنها أحبطت محاولة تفجير انتحاري بتفجير سيارة مفخخة.

وبهذا ، تكون أمريكا انسحبت في الموعد النهائي لمغادرة جميع قواتها يوم الثلاثاء 31 أغسطس، وهو الشئ الذي كان أمرًا للرئيس جو بايدن ، وهو أيضًا ما يفي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طالبان من قبل سلفه دونالد ترامب لإنهاء أطول حرب لواشنطن.

ولكن بعد أن فشلوا في التوقع تأكد أن طالبان سوف تغزو البلاد بهذه السرعة ، اضطرت واشنطن وحلفاؤها في الناتو إلى إجلاء متسرع، يتركون فيه وراءهم آلاف الأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية.